France: des députés RN accèdent à deux des six postes de vice-présidences de l’Assemblée nationale

Deux candidats issus de la Nupes n’ont pour leur part pas été élus. Parmi eux, la députée Sandrine Rousseau d’Europe Ecologie Les Verts. « Et voila les masques tombent sur le RN », a-t-elle réagi sur Twitter. Elle a dénoncé un accord politique préalable entre LREM et le RN, permettant au RN d’accéder à un tiers des postes de vice-présidences.

La présidente du groupe LREM à l’Assemblée, Aurore Bergé, a démenti ces accusations. « La première vice-présidence de l’Assemblée est aujourd’hui exercée par une députée socialiste, membre de l’accord de la Nupes. Les deux candidats écologistes n’ont pas reçu tous les votes de leur intergroupe, ils n’ont même pas voté pour les leurs ! » a-t-elle déclaré sur LCP.

Valérie Rabault du Parti socialiste a été nommée première vice-présidente. Elle avait récolté 367 voix. Naïma Moutchou (Horizons) et Élodie Jacquier-Laforge (MoDem) ont toutes deux obtenu 373 voix. Caroline Fiat de La France insoumise a recueilli 297 voix. Et les députés RN, Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont respectivement obtenu 290 et 284 voix.