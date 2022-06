Ligue des champions: vers la révolution à la télévision! Voici pourquoi on se dirige vers la fin de la gratuité en Belgique...

Vous aviez l’habitude de regarder la plus belle des compétitions européennes chaque mardi et mercredi soir gratuitement sur Club RTL depuis 1999 ? Rassurez-vous : ce sera encore le cas la saison prochaine. Par contre, à partir d’août 2024, le risque que le téléspectateur doive passer à la caisse existe… En cause : la réforme de la compétition. Qui va proposer plus de rencontres (144 contre 96 actuellement en phase de groupes), plus d’équipes (36 au lieu de 32), plus de matches garantis pour chaque club (8 contre 6), plus de jours de diffusion (il y aura des matches le jeudi, en janvier, et même en août avec un pré-tournoi !)… Et qui dit « plus », dit logiquement plus d’argent espéré par l’UEFA. Les télévisions vont-elles accepter d’allonger les billets ? Possible mais pas certain.