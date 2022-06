Simone Inzaghi - Romelu Lukaku: pourquoi c’est l’union parfaite

En août 2019, Antonio Conte avait accueilli Romelu Lukaku avec une idée bien précise : le dégrossir. Un régime et des entraînements dos au but, pour affiner silhouette et technique attendaient un joueur que l’Italien courtisait depuis un lustre quasiment. L’équipe, le jeu, il voulait le construire autour de son géant : il était donc impératif qu’il soit au maximum.

Trois ans plus tard, Simone Inzaghi, qui lui avait succédé après qu’il avait claqué la porte d’un club obligé de vendre ses bijoux de famille, ne réservera pas un bonjour aussi martial au même Lukaku. Grâce à Conte, malgré Tuchel, ajoutera-t-on, il sait de quoi son nouveau joueur est capable : de faire toute la différence, en Italie en tout cas, avec les autres équipes. En outre, « Big Rom » va débarquer avec une volonté de revanche au moins aussi large que ses épaules.