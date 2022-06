Podcast – Les enjeux du sommet de l’Otan

Par Sandrine Puissant Publié le 29/06/2022

Le sommet des pays de l’Otan se termine ce jeudi à Madrid. Un sommet évidemment très marqué par la guerre en Ukraine. L’arrivée de la Suède et de la Finlande au sein de l’alliance se confirme. Pour l’Otan, la Russie est désormais la menace la plus importante et la plus directe. Philippe Regnier est sur place. Il revient pour nous sur les enjeux de ce sommet.

