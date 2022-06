Le Collectif Ravie prend la tête du Théâtre de la Vie

Ils et elles travaillent dans les métiers artistiques mais aussi techniques, administratifs ou de la production et c’est justement cette somme d’expériences, réunie sous la coupole du collectif Ravie, qui vient d’être nommée à la direction générale et artistique du Théâtre de la Vie. Ils et elles sont 12 (Habib Ben Tanfous, Quentin Chaveriat, Nathalie Debusschere, Siam De Muylder, Mélissa Diarra, Manon Di Romano, Manoël Dupont, Elisa Firouzfar, Jérémy Lamblot, Baptiste Leclère, Cyriel Lucas, Léopold Terlinden) et ont déjà œuvré dans des compagnies diverses (DOEM Company, Finek, Les Fifolles, Junior, la Krafft, La Sombre Cie et.jpeg).