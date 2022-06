Poster les «exploits» scolaires de ses enfants sur les réseaux sociaux, c’est la honte?

De plus en plus de parents diffusent les notes d’examens de leur progéniture sur les réseaux sociaux. Une manière de les mettre en valeur… mais aussi de se mettre en valeur.

Selon une étude récente, deux parents sur trois postent régulièrement des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Le sharenting – c’est le nom du phénomène : contraction des mots anglais share (partage) et parenting (être parent) – repose essentiellement sur la fierté d’être papa ou maman.

Mais il existe une variante saisonnière de plus en plus vogue : la publication des résultats scolaires, images à l’appui en cas de proclamation. Avec pouces levés et « bravos » attendus en retour lorsque le petit ou la petite a « déchiré » – mais c’est souvent une condition sine qua non. Sans vouloir jouer les rabat-joie, si l’opération flatte l’ego des géniteurs, est-ce vraiment une bonne idée du point de l’enfant ?…