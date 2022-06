Logan Vanhuys sauve l’honneur de la natation belge aux Mondiaux

Ça fait du bien ! » C’est un vrai cri du cœur qu’a lâché Logan Vanhuys, ce mercredi, à l’issue de l’épreuve du 10 km en eau libre aux Mondiaux de natation, à Budapest. A 25 ans, le Mouscronnois, qui restait sur deux années compliquées, notamment en 2021 où il avait littéralement sombré lors de l’épreuve de qualification pour les JO de Tokyo, a, fini 10e à 2 min 27 du vainqueur, l’Italien Paltrinieri, qui avait déjà triomphé sur 1.500 m lors des épreuves en piscine la semaine dernière.

« J’ai fait la course que je devais avec la forme du moment », a-t-il expliqué. « Je suis longtemps resté autour de la 25e place et, à deux tours de la fin, il y a eu une cassure. Je n’ai pas pu accompagner le groupe de tête, qui était imbattable avec notamment les Italiens Paltrinieri et Acerenza, l’Allemand Wellbrock et le Français Olivier. Mais je suis toujours resté aux avant-postes du groupe des poursuivants avant de finir 10e. »