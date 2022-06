Podcast – «Les dessous du maillot de bain», un essai qui sent l’iode et la crème solaire

Par Sandrine Puissant Publié le 29/06/2022 à 19:00 Temps de lecture: 1 min

Bronzette et bikini aujourd’hui. On vous emmène comprendre les dessous du maillot de bain, avec un livre qui parle de notre rapport à l’eau, de notre rapport au maillot et au corps des femmes. Entre histoire et émancipation féminine, Fanny Declercq, qui couvre les débats éthiques et les questions de genre, nous explique pourquoi il faut lire « Les dessous du maillot de bain, une autre histoire du corps » sur la plage cet été.

« Les dessous du maillot de bain. Une autre histoire du corps », Audrey Millet, édition Les Pérégrines

Découvrez « Bouche à oreille » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be