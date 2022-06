Un complément alimentaire pour aider à stabiliser le poids sera commercialisé en septembre

Une spin-off de l’UCLouvain et de l’université de Wageningen (Pays-Bas) a présenté ce mercredi un complément alimentaire à base d’Akkermansia muciniphila, une bactérie capable de prévenir le surpoids et le développement du diabète de type 2, notamment.

Quelque 100.000 milliards de bactéries peuplent notre intestin. Ce microbiote précieux assure le bon fonctionnement de notre « deuxième cerveau » et joue un rôle déterminant dans la digestion, le métabolisme et le système immunitaire. Heureusement, tout ce petit monde reste confiné grâce à la barrière intestinale : « Les bactéries ne passent pas dans le sang grâce à toute une série de mécanismes », rappelle le professeur Patrice Cani, professeur en métabolisme moléculaire et nutrition à l’UCLouvain et chercheur FNRS-Welbio, qui illustre la fonction barrière de l’intestin en ayant recours à une image parlante : « L’intestin est comme un château fort. Les remparts, ce sont les cellules maintenues les unes aux autres par un ciment qu’on appelle les protéines de jonction. Pour assurer la protection ultime du château fort, il y a des douves, une couche de mucus qui pousse les bactéries à une certaine distance des murs.