La Vivaldi projette de nouvelles mesures pour le pouvoir d’achat, on parle d’un chèque pour la classe moyenne inférieure

Les experts remettront leurs propositions lundi au gouvernement fédéral. Les mesures de soutien au pouvoir d’achat seront temporaires. On parle, entre autres, d’un chèque pour la classe moyenne inférieure, qui ne bénéficie pas du tarif social. Les Régions agissent elles aussi à leur niveau.

La pression augmente sur les gouvernements, sur le fédéral en particulier. La fièvre inflationniste ne retombe pas, les syndicats annoncent une grève générale pour novembre, et, au Parlement, les syndicats tentent de forcer une majorité pour libérer la loi de 1996 sur les salaires et permettre des hausses en plus de l’indexation automatique.