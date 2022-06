«À propos», le podcast du Soir du 30 juin: tensions dans la Vivaldi, sommet de l’Otan...

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 30/06/2022

Nouvelles tensions au sein de la Vivaldi. Cette fois c’est la secrétaire d’état au budget, la libérale Eva de Bleecker qui tape du poing sur la table. Elle estime que ses collègues n’avancent pas assez vite sur certains dossiers et que cela pourrait avoir de gros impacts au niveau du budget. Elle l’explique, avec beaucoup de détails dans une note transmise à la rédaction du Soir. Bernard Demonty, chef du service politique, nous explique de quoi il retourne.

Les pays de l’Otan sont en train de boucler leur sommet à Madrid. Un sommet évidemment très marqué par la guerre en Ukraine. L’arrivée de la Suède et de la Finlande au sein de l’alliance se confirme. Pour l’Otan, la Russie est désormais la menace la plus importante et la plus directe. Philippe Regnier est sur place. Il revient pour nous sur les enjeux de ce sommet.

L’Agence Européenne pour l’Asile a sorti son rapport annuel pour 2021. Un constat : les flux migratoires vers l’Europe sont revenus à des niveaux pré-pandémie. Véronique Lamquin couvre l’actualité européenne. On lui a demandé de nous détailler les principaux chiffres de ce rapport.

