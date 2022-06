«Le corps retrouve une part de féminité»

A 52 ans, Nathalie Misson a dû subir une double masectomie. C’était il y a une dizaine d’années. Avant de pouvoir envisager une reconstruction mammaire comme elle le souhaitait, il a fallu laisser passer un peu de temps : « C’est souvent le cas, surtout si on doit faire des traitements particuliers, comme de la radiothérapie. Et puis, de toute façon, il faut que le corps se remette de la première opération avant de songer à la deuxième… Donc c’est vrai que les prothèses provisoires sont bien utiles dans ce laps de temps », se remémore la sexagénaire devenue entre-temps vice-présidente de l’association internationale Big (organisation à but non lucratif pour les groupes de recherche universitaires sur le cancer du sein dans le monde entier).