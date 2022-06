Cancer du sein: une baisse de la TVA sur les soutiens-gorge et maillots adaptés aux prothèses mammaires

Plus de 11.000 femmes sont touchées chaque année par le cancer du sein en Belgique, selon la Fondation contre le cancer. Elles sont 11.000 à subir les conséquences d’une maladie, et de son traitement, qui les marquent dans leur corps et leur chair : dans certains cas plus graves de la maladie, une masectomie préventive ou curative (ablation totale ou partielle du sein) ou une déformation d’un ou des deux seins constituent des étapes difficiles, tant physiquement que psychologiquement. Totalement à charge des patientes, les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires (dans lesquels il existe une fente ou poche pour y insérer la prothèse, et dont le décolleté et les emmanchures sont placés plus haut) vont désormais bénéficier d’un taux de TVA réduit, une mesure qui sera adoptée ce jeudi à la Chambre.