Wimbledon: Emma Raducanu éliminée au 2e tour par Caroline Garcia

Caroline Garcia, 55e mondiale, a battu la Britannique Emma Raducanu, 11e et lauréate du dernier US Open, 6-3, 6-3 mercredi au deuxième tour de Wimbledon.

Caroline Garcia, 55e mondiale, a battu la Britannique Emma Raducanu, 11e et lauréate du dernier US Open, 6-3, 6-3 mercredi au deuxième tour de Wimbledon.

«J’avais très bien préparé ce match. Emma est très forte et elle a déjà démontré qu’elle pouvait très bien jouer dans les grands rendez-vous. Là, en plus, elle était soutenue par le public», a commenté la Française de 28 ans qui avait perdu leur précédente et unique rencontre, au printemps à Indian Wells.