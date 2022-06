Dix athlètes belges repêchés pour les Mondiaux d’Eugene

La sélection officielle ne sera dévoilée que ce vendredi, mais la délégation belge pour les Mondiaux a définitivement pris forme ce mercredi avec la divulgation, par World Athletics, des athlètes repêchés pour les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet) via les rankings mondiaux après avoir manqué les minimums. Chaque discipline accueille, au départ, un certain nombre de participants et quand celle-ci n’est pas complète avec ceux qui ont répondu aux critères, la Fédération internationale récupère ceux qui figurent en ordre utile dans ses classements, basés sur les performances et l’importance des compétitions où elles ont été réalisées.

Dix athlètes belges ont été repêchés pour cette édition des championnats du monde : Imke Vervaet (200 m), Camille Laus (400 m), Elise Vanderelst (1.500 m) et Vanessa Sterckendries (marteau) chez les femmes, Alexander Doom, Dylan et Kevin Borlée (400 m), Tim Van de Velde (3.000 m steeple), Thomas Carmoy (hauteur) et Philip Milanov (disque) chez les hommes.