Enseignement supérieur: l’Université d’Anvers suspend deux employés pour avoir tenu des propos discriminatoires

On y voyait un superviseur pédagogique et un assistant administratif se plaindre de l’usage de « mauvais néerlandais » de la part d’étudiants dont ils mettent en exergue l’origine marocaine. Ils mentionnaient également que les Juifs étaient une communauté « très fermée », ce qui « ne les dérangeait pas ». Le recteur Herman Van Goethem a réagi immédiatement en se montrant indigné par ces propos.

« Ces déclarations sont particulièrement douloureuses pour les étudiants et le personnel issus de l’immigration et pour les communautés dont ils font partie », a déclaré M. Van Goethem dans un mail distribué en interne à l’université. Les deux employés ont reconnu que leurs propos étaient inappropriés et se sont excusés.