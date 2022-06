Romelu Lukaku de retour à l’Inter: les trois grands défis qui l’attendent chez les Nerazzurri

C’est enfin officiel : Romelu Lukaku est de retour à l’Inter Milan, un an plus tard, après un passage décevant à Chelsea. De l’importance de ramener le Scudetto aux Milanais, à la reconquête des fans intéristes, on fait le point sur les grands défis qui attendent le Diable rouge à San Siro.

Plus que se préparer à un accueil tiède des supporters de l’Inter, Romelu Lukaku s’est surtout préparé à sa nouvelle saison. Avant sa visite éclair à Milan pour officialiser son prêt entre visites médicales et contrat annuel et sa reprise, il rejoindra le groupe vers le 10 juillet, le Belge n’a pas lésiné un instant sur sa mise au point. Il a perdu trop de temps à Chelsea avec à peine 46 % de temps de jeu, soldant certainement sa plus mauvaise saison dans l’absolu, plus anonyme encore que celle de son passage à Manchester United. Une erreur de casting des « Blues », une méprise de Lukaku qui a confondu rêve et réalité.