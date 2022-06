Romelu Lukaku de retour à l’Inter: «Je vais tout donner chaque jour pour rendre heureux les supporters» Romelu Lukaku est de retour à l’Inter Milan. Le club interriste et Chelsea ont confirmé tous les deux mercredi le prêt pour une saison du Diable Rouge qui a passé la traditionnelle visite médicale dans la matinée.

News

Par Belga Publié le 29/06/2022 à 22:12 Temps de lecture: 2 min

Romelu Lukaku est de retour à l’Inter. L’attaquant des Diables rouges va retrouver son maillot intériste après une saison passée à Chelsea. 321 jours plus tard, revoilà Lukaku de retour en Italie. Il portera le numéro 90. « C’est une émotion forte, je pense que ce que j’ai vécu il y a un an avec cette équipe était une belle histoire », a confié Lukaku sur la chaîne TV de l’Inter Milan mercredi. « Pour l’équipe, pour les supporters et aussi pour moi. L’Inter m’a tellement donné. C’est le moment de retravailler ensemble et d’essayer de faire mieux encore. »

« Il me semblait impossible de revenir ici, mais nous y sommes parvenus et pour cela je dois aussi remercier celui qui a continué à pousser et à croire que c’était possible. Au final, nous avons réussi, je suis très heureux », a ajouté Lukaku saluant les efforts du président de l’Inter. Romelu Lukaku ne s’est jamais vraiment déconnecté de l’Inter avouant être resté en contact avec Simone Inzaghi toute la saison dernière. « J’ai vu l’équipe jouer à un très bon niveau l’année dernière. J’étais désolé de ne pas les voir remporter le titre, mais ils ont quand même décroché deux trophées importants. Les joueurs se sont bonifiés et nous serons en mesure de défier tout le monde je pense. » Les tifosis attendent encore beaucoup de Romelu Lukaku, auteur de 64 buts en 95 matches sous le maillot de l’Inter et ne l’ont jamais oublié.