Prison à vie pour Abdeslam: l’épilogue d’un marathon judiciaire

Il aura fallu moins d’une heure. Moins d’une heure pour lire l’épilogue d’un procès de dix mois devant la cour d’assises spécialement composée de Paris. Il était un peu plus de vingt heures, ce mercredi soir, quand le président Jean-Louis Périès a entamé la lecture du verdict du procès des attentats de novembre 2015. Sa voix, rapide et monocorde, contrastait avec la bonhommie dont il ne s’était jamais départi jusque-là. Comme si ces quelques mots qu’il prononçait, une version résumée d’un jugement étoffé de 120 pages, n’étaient déjà plus l’essentiel.

Dans la salle d’audience, pleine à craquer, le silence s’est fait assourdissant. Un moment pour l’histoire, vertigineux.