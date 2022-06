Coronavirus, grève: ce que les Belges qui veulent se rendre en France doivent savoir

Conséquence de cette grève, qui touche les pompiers du premier aéroport français sur fond de négociations salariales et qui pourrait s’étendre à d’autres catégories de salariés, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) « a demandé aux compagnies aériennes d’annuler préventivement une partie du programme des vols. Nous serons ainsi en mesure d’assurer plus de 90 % des vols sur la journée », a indiqué le Groupe ADP (Aéroports de Paris) à l’AFP.

« Nous invitons les passagers à vérifier l’actualité de leur vol auprès de leur compagnie et à anticiper leur venue à l’aéroport : trois heures pour un vol international, deux heures pour un vol domestique ou européen », a précisé ADP. De même source, « le Groupe ADP est en lien permanent avec les différents acteurs opérationnels de Paris-CDG, compagnies aériennes et navigation aérienne, pour limiter l’impact de ces grèves » et informer les passagers.

De son côté, Air France, l’une des principales compagnies utilisatrices de Paris-Charles de Gaulle, indique avoir été contrainte d’annuler plus de 10 % de ses vols courts et moyen-courriers décollant ou atterrissant de CDG, soit 62 mouvements d’avions. Les long-courriers ne seront pas affectés. « Notre programme de vols est à jour » et les voyageurs affectés ont été informés, a précisé un porte-parole, même si « des retards et des annulations de dernière minute ne sont (…) pas à exclure ».

Le masque « vivement recommandé » dans les gares et les trains

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a appelé mercredi les voyageurs à porter de nouveau le masque dans les gares et les trains français, devant le rebond de l’épidémie de covid-19, même si ce n’est pas obligatoire.

« On est complètement dans la logique d’une vive recommandation, à la fois pour nos personnels comme pour les voyageurs, de porter le masque », a-t-il déclaré sur France Inter. « On voit bien qu’il y a un rebond de l’épidémie (…) Porter le masque dans les gares, porter le masque dans les trains, je pense que c’est la meilleure façon de se protéger », a-t-il ajouté.

« Il faut protéger nos personnels, il faut protéger nos voyageurs », a déclaré le PDG. « Il n’y a pas d’obligation », a reconnu M. Farandou. « On fait appel au sens civique des gens. » Le masque n’est plus obligatoire dans les transports publics depuis le 16 mai.

L’exploitant de liaisons en autocar longue distance FlixBus a également annoncé mercredi « encourager ses passagers à remettre le masque à bord de ses bus et en gare », invoquant « la hausse régulière du nombre de cas positifs en France ».

FlixBus veut « assurer la santé de ses passagers et de ses employés, lors d’un été qui s’annonce record en termes de fréquentation », a ajouté l’entreprise dans un communiqué.