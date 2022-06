Le procès des attentats, un modèle à méditer

C’est un paquebot qui arrive au port après dix mois d’une inédite traversée. Le procès des attentats de Paris et de Saint-Denis s’est achevé ce mercredi soir par un verdict prononcé dans une ambiance d’une très grande solennité.

Pendant près d’un an, l’embarcation a affronté vents et marées. L’audience a dû absorber un dossier titanesque. La cour a dû composer avec l’effroi et la douleur que ces quelque cent cinquante jours d’audience ne pouvaient que ranimer. Mais jamais elle n’a heurté d’esquifs. Il n’y a pas eu d’embardée et encore moins de naufrage.

Fluctuat nec mergitur : jamais la devise de Paris n’a été si bien portée.