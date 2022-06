Romelu Lukaku doit reconquérir les cœurs intéristes

En football, les clichés foisonnent mais certains prennent plus de sens que d’autres. Pour résumer la saison difficile (quand vous finissez meilleur buteur de Chelsea toutes compétitions confondues et que vous remportez la Coupe du Monde des clubs, on ne peut pas la qualifier de totalement ratée) à Stamford Bridge, Romelu Lukaku se dira sans doute que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Maintenant que l’histoire est écrite, il serait évidemment trop facile d’affirmer que son come-back chez les « Blues » était destiné à échouer.