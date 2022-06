Météo: la pluie va faire son grand retour

Ce soir, la perturbation ondulante s’attardera encore sur la plupart des régions avec des pluies faibles à modérées sur l’ouest et le centre et la possibilité de précipitations intenses et orageuses sur l’est. Le temps redeviendra nettement plus calme et sec durant la nuit avec le développement de larges éclaircies en basse et moyenne Belgique. En haute Belgique, des nuages bas se formeront. Les minima seront compris entre 8ºC en Hautes-Fagnes et localement 13ºC dans le centre sous un vent faible à parfois modéré de sud-ouest.