Les Yellow Tigers battues par les États-Unis à l’entame de leur 3e semaine de Ligue des Nations

La Belgique s’est inclinée 3 sets à 0 (25-16, 25-21 et 25-19) face aux États-Unis pour ouvrir sa troisième semaine de Ligue des Nations de volley féminin, jeudi à Calgary au Canada.

Les Yellow Tigers en restent à trois succès en huit rencontres décrochés lors des deux premières semaines et figurent en 13e position avec 6 points dans un classement dominé par les Américaines (8 victoires et 1 défaites) et le Japon, 24 points tous les deux.

Britt Herbots a été la meilleure réalisatrice encore côté belge face aux numéros un mondiaux avec 18 points pour 7 à Marlies Janssens et Silke Van Avermaet. Gert Vande Broek a pu compter aussi sur Jodie Guilliams (6 pts), Pauline Martin (5) et Jutta Van De Vyver (2).