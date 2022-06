Nouvelle affaire de salmonelle en Belgique: le fabricant de chocolat Barry Callebaut met sa production à l’arrêt

La production de chocolat à Wieze reste suspendue jusqu’à nouvel ordre. La société a par ailleurs contacté ses clients afin de ne pas mettre sur le marché les friandises envoyées.

Barry Callebaut assure mener l’enquête afin de déterminer les causes de cet accident et tiendra l’Afsca informée. Une fois les causes mises en lumière, « les lignes de production seront nettoyées et désinfectées avant la reprise du processus de production », souligne l’entreprise.