L’horeca a besoin d’investisseurs

Si on associe souvent immobilier et investissement, on pense trop peu souvent à l’investissement qui peut être réalisé dans le secteur horeca. Or, ce dernier est une source d’investissement non négligeable, comme peuvent l’être d’autres secteurs de l’immobilier (résidentiel, bureaux, logistique…). Il peut notamment intéresser un investisseur désireux de diversifier ses placements. C’est également une manière de « miser sur un chef » en lui confiant une partie de son portefeuille pour construire, rénover ou aménager son restaurant.

Mais cette démarche vaut dans l’autre sens aussi. Beaucoup de propriétaires de lieux de bouche veulent repenser leur lieu de travail, mais ils n’ont pas toujours les moyens suffisants pour le faire. Surtout aujourd’hui, après deux années de pandémie qui n’ont rien arrangé.