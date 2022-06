Les «Indiana Jones du climat» décryptent depuis 50 ans les mises en garde des glaciers

Le passé et l’avenir du changement climatique se conservent à -34 ºC dans un pavillon frigorifique de l’Université de l’Etat de l’Ohio, dans la ville de Columbus. Depuis 40 ans, le paléoclimatologue Lonnie Thompson prélève, aux quatre coins de la planète, des échantillons de glace qu’il stocke dans des tubes d’un mètre de large qui, mis bout à bout, feraient plus de 7 kilomètres de long. Devant la mine inquiète de son visiteur, qui voit se fermer derrière lui les portes des trois couloirs qui mènent au cœur des « archives de la glace », le scientifique explique que le système est conçu pour qu’il soit impossible de se retrouver enfermé. « En plus, nous aurions 20 minutes avant de mourir congelés. » 20 secondes seulement se sont écoulées, et il est franchement difficile de le croire.