Baumans-Deffet à Liège: des cultivateurs d’environnement

Depuis 1999, Baumans-Deffet a pour philosophie de transformer de manière permanente et durable l’environnement construit. Le projet urbain est conçu dans une démarche novatrice avec, comme fil conducteur, les notions d’espace, de temps et d’impact sur le contexte d’intervention. « Les fondements de notre bureau, dès sa naissance, ont toujours été d’insister sur le fait qu’il ne faut pas scinder les réflexions à l’échelle territoriale, urbaine et paysagère de l’échelle architecturale », explique Bernard Deffet, enseignant à la faculté d’architecture de l’ULiège et cofondateur, avec Arlette Baumans, de Baumans-Deffet. « Notre conviction profonde est que quand on construit, il faut le faire sur la base d’une compréhension approfondie d’un contexte élargi.