Une cruelle fin de match à Wimbledon: Davidovich Fokina disqualifié sur une balle de match après un geste de mauvaise humeur (vidéo)

Alors qu’il était engagé dans le super tie-break, lors de son match du deuxième tour contre le Tchèque Jiri Vesely, Alejandro Davidovich Fokina, tombeur de Hubert Hurkacz au premier tour, a été éliminé à cause d’un point de pénalité sur la balle de match, à 9-7. Un moment peu agréable dont il se souviendra...

Par la suite, l’Espagnol s’est expliqué sur son geste. « J’ai fait une erreur et je l’accepte. On apprend de ces choses-là. Je vais faire en sorte que cela ne se reproduise plus à l’avenir », a précisé le 37e joueur mondial.