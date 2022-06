Jan Desmet, nouveau président de Fedustria: «Faire en sorte que cette fédération soit encore plus unie»

Il a géré pendant quarante ans Decospan et est aujourd’hui le nouveau président de l’organisation qui regroupe les entreprises de l’industrie du textile, du bois et de l’ameublement. Il y sera assisté par le vice-président entrant Frank Veranneman, du groupe Sioen.

Votre secteur est actuellement confronté à de sérieux défis ?

Effectivement. Après des études en Business Administration and Management à HOGent, j’ai été jusqu’en 2017 à la tête de Decospan, une société spécialisée dans la transformation du bois tranché et la production de parquet bois. Nous avons subi une crise importante, la crise bancaire en 2008 : cela nous a coûté 30% de notre chiffre d’affaires. Depuis deux ans et demi, nos enfants ont repris l’affaire et ont été confrontés à plusieurs crises, dont le covid est la plus importante. Ils ont rencontré aussi une crise mondiale logistique, du jamais vu dans les hausses des prix des matières premières, la guerre en Ukraine, l’inflation…