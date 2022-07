Dans LéNA cette semaine: l’Ukrainien qui murmurait à l’oreille des morts

Son témoignage va du plus tendre sentiment de solidarité au détail le plus gore. « Parfois, je devais marcher sur les corps et à l’intérieur de moi-même, je leur demandais pardon. » En l’écoutant, on comprend mieux cette volonté de s’éloigner de la boucherie de la guerre, en découvrant peu à peu la relation qu’il a nouée avec les cadavres, la façon dont il les humanise et les fait presque ressusciter. « Je parlais avec les morts. Cela m’aidait. »

Aujourd’hui, il lutte à chaque instant pour s’accrocher aux chimères de l’optimisme. « J’espère que tout cela nous aidera à comprendre que la mort est quelque chose de réel, pour que les gens soient moins cruels. »

Cohabiter aussi étroitement avec la mort, de manière aussi traumatisante, peut facilement laisser des traces. « Pendant cette guerre, une partie de moi est morte. Désormais, je suis quelqu’un de tout à fait différent. Ce n’est pas que la morgue, mais les viols, les tortures… Je suis quelqu’un d’autre. »