Coronavirus: se dirige t-on vers une quatrième dose de vaccin ?

Les chiffres du coronavirus, suite à l’implantation du variant BA.5, augmentent en Belgique. Entre le 21 et le 28 juin, il y a eu en moyenne 101,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de covid, soit une hausse de 32 % par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin. Au total, 1.283 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 72 patients traités en soins intensifs.

La ministre wallone de la Santé Christie Morreale était invitée au micro de Matin Première ce jeudi, à propos de la situation sanitaire. Christie Morreale a indiqué que l’on se trouve effectivement dans une «vague» avec la forme BA5 du coronavirus, mais qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer. Questionnée sur la possibilité d’une campagne de vaccination de masse à la rentrée, la ministre dément et affirme qu’une nouvelle invitation à la vaccination concernera en majorité les personnes les plus fragiles». Le message reste le même: il faut «être attentif» et «se protéger» pour éviter les formes sévères de la maladie, en veillant à avoir eu la vaccination complète (3 voire 4 doses), surtout si l’on fait partie des personnes fragiles (personnes âgées, comorbidités, etc.), résume la ministre. Dans ce cadre, le port du masque est «une question de bon sens» à gérer en fonction des circonstances (il est recommandé dans un lieu peuplé sans aération), ajoute-t-elle.