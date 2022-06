Karine Lalieux, ministre des Pensions: «Il n’y aura pas de réforme si l’objectif est de diminuer les droits de nos aînés»

Les propos d’Eva De Bleeker (Open VLD) ont été bien reçus. Et appréciés comme il se doit. Ce jeudi matin, Karine Lalieux (PS) a réagi aux déclarations de sa collègue, secrétaire d’Etat au Budget au sein de la Vivaldi, lui reprochant de tarder à présenter sa réforme des pensions et d’ainsi mettre en péril une partie des fonds européens du plan de relance que doit recevoir la Belgique.

« Kern » décisif ce week-end

Ambiance ! D’autant, rappelle Karine Lalieux, que le projet de réforme est discuté depuis février dernier au sein du gouvernement. Et cela après qu’une première mouture, sortie dans nos colonnes en septembre, ait été recalée. « La réforme des pensions doit être une réforme positive pour les pensionnés, qui les encourage notamment à travailler plus longtemps grâce à des incitants positifs et qui diminue les inégalités entre les hommes et les femmes. Il n’y aura pas de réforme si l’objectif est de diminuer les droits de nos aînés », insiste encore la ministre des Pensions.