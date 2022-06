La Pro League dévoile les règles de qualification des équipes U23 pour la D1B : les voici

Via ses réseaux sociaux, la Pro League a dévoilé les quelques règles que les clubs devront respecter en D1B pour les équipes U23, tout comme en nationale 1 et 2.

Pour les joueurs de champs, ils devront être nés en 1999 ou plus tard. Du côté des gardiens, ils devront être nés en 1997 ou plus tard. Notons qu’une exception existe pour les joueurs du noyau A qui se rétablissent de blessures. Enfin, chaque aura droit à un joueur plus âgé que 23 ans.