Voici comment vont vivre les équipes U23 intégrées dans le foot national

La répartition des clubs en Challenger Pro League, Nationale 1 et D2 amateurs (ACFF et VV) était connue depuis longtemps, les critères de qualification des joueurs ont enfin été définis.

À partir de la mi-août, le football belge ouvrira une nouvelle page de son histoire avec l’intégration massive d’équipes Espoirs des clubs professionnels dans les compétitions nationales (l’intégration du FC Bruges ou plus exactement du Club NXT en D1B au cours de la saison 2020-2021 était un « one-shot » de fortune pour conserver un championnat à 8 équipes). Cette fois-ci, c’est la concrétisation d’une réforme maintes fois avortée, décidée en juin 2021 et mise en test pour au minimum deux saisons (avec une première évaluation en février 2023). La marche arrière n’est plus permise pour les clubs de Pro League.