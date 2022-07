ECHO gère l’urgence en pensant au développement

Vue d’Afrique, la guerre en Ukraine nous complique la vie : c’est beaucoup plus difficile d’obtenir des fonds européens, car la Commission est logiquement focalisée sur cette crise. Et les hausses de prix des carburants et des aliments qu’elle entraîne pèsent lourd dans les budgets. » Jordi Torres Miralles est, en Ouganda, l’assistant technique de la Direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO), service de la Commission européenne en charge des opérations humanitaires. Et, avec ses collègues du bureau de Kampala et ses partenaires, il doit adapter les fonds affectés à la crise des réfugiés pour faire face au double afflux de ces derniers mois : l’arrivée continue de Soudanais du Sud au nord, et la hausse du nombre de Congolais débarquant au sud.