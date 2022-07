L’Ouganda, un acteur régional très ambigu

Pour les Congolais fuyant les groupes armés, l’Ouganda est un refuge précieux. C’est d’ailleurs un des rares pays au monde à mener une politique de frontières ouvertes pour les réfugiés des pays voisins. « C’est le pays d’Afrique qui accueille le plus de réfugiés (1,5 million), et ils y ont une entière liberté de mouvements, le droit de travailler, l’accès à la santé et à l’éducation. Tout sauf le droit de vote », explique Philippe Kuessan, du bureau du UNHCR en Ouganda.