Bahrain-Victorious dans le viseur des autorités françaises : plusieurs éléments expliquent les suspicions

Suite à des analyses quelque peu douteuses, le parquet français a fait part de ses doutes aux autorités danoises et a ainsi demandé une perquisition au sein de l’hôtel de Dylan Teuns et ses comparses. Une action qui a eu lieu aux petites heures puisque la police danoise s’est présentée à 5h30.

Tout comme en 2021, la formation Bahrain est suspectée d’utiliser de la Tizanidine, un médicament utilisé notamment pour traiter la sclérose en plaque et des spasmes musculaires. Des traces de cette substance avaient été retrouvées dans le cuir chevelu de trois coureurs de l’équipe bahreïnienne. Depuis, les suspiçions de dopage s’enchaînent.

Des résultats étonnants

Les résultats, parfois très surprenants, de certains coureurs de cette structure avaient interpelés les enquêteurs. On pourrait citer la deuxième place de Damiano Caruso au Giro, la montée en puissance de Sonny Colbrelli et de Matej Mohoric ou encore la démonstration de Mark Padun sur les routes du Critérium du Dauphiné. Aujourd’hui, le dernier cité n’est d’ailleurs plus dans le noyau Bahrain.