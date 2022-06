La Russie dit détenir plus de 6.000 prisonniers de guerre ukrainiens

« Le nombre total de militaires ukrainiens capturés ou qui se sont rendus est de plus de six mille », a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

La Russie a affirmé jeudi qu’elle détenait « plus de 6.000 » prisonniers de guerre ukrainiens, confirmant par ailleurs avoir échangé la veille 144 combattants ukrainiens contre autant de Russes et séparatistes prorusses. « Le nombre total de militaires ukrainiens capturés ou qui se sont rendus est de plus de six mille », a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Ce nombre était invérifiable de manière indépendante dans l’immédiat.