Intempéries: le numéro 1722 activé en vue de précipitations abondantes

Les centrales d’urgence 112 et les pompiers donnent toujours la priorité aux personnes dont la vie est potentiellement en danger. « Elles analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être secouru en premier. Pendant une tempête ou une inondation, elles doivent traiter de nombreuses demandes en même temps », souligne le service public fédéral. « Faites preuve de patience et ne rappelez pas pour savoir quand les secours vont arriver », demande-t-il.

« Une zone de précipitations ondulante traversera lentement le pays d’ouest en est et pourra conduire à des cumulus de l’ordre de 20 l/ m2 en 6h. Dans l’est du pays (et surtout dans les provinces du Limbourg, de Liège et du Luxembourg), les précipitations seront plus convectives avec des averses plus intenses et un risque d’orage ; localement, des cumuls de 10l/ m2 en 1h y seront possibles », avertit l’IRM.