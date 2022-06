Jacques Borlée annonce son grand départ

Tout a une fin, même les plus belles histoires du sport belge. A deux jours de son départ vers les États-Unis avec ses relayeurs du 4 x 400 m pour un ultime stage préparatoire avant les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet), Jacques Borlée a annoncé, ce matin, à Louvain-la-Neuve, qu’il passera la main comme coach des Belgian Tornados après les Jeux olympiques de Paris, dans un peu plus de deux ans. Un job qu’il a assumé contre (gros) vents et marées (qui se sont parfois muées en tsunamis) depuis 2008.

« Je dois être réaliste et raisonnable », a-t-il déclaré. « Je vais avoir bientôt 65 ans (dans trois mois, NDLR) et je voudrais aussi penser un peu à ma famille. C’est un job épuisant, soumis à des pressions infernales et permanentes. Du coup, 17 ans au top niveau, c’est pas mal… »