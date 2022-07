Le visiteur reste au contact

La réserve chimacienne n’est pas qu’une nature mise en boîte. Contrairement à d’autres perles de biodiversité en Wallonie, où l’on protège ses trésors des intrus, Virelles a choisi de placer le visiteur au plus proche contact de la nature.

L’entrée est payante (sauf pour les Chimaciens). Le visiteur accède non seulement à la partie visitable de la réserve et à son centre d’accueil, l’Aquascope. Il peut cheminer sur des sentiers aménagés où s’enchaînent des panneaux explicatifs, alors que des miradors et observatoires permettent de plonger directement dans la partie naturelle du site. On surplombe le miroir d’eau, on passe même sous le niveau de l’étang pour voir évoluer brèmes, mollusques et moustiques aquatiques.