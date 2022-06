Jacques Borlée arrêtera de guider les Belgian Tornados en 2024 : «À un moment donné, il faut passer le témoin»

L’entraîneur bruxellois, 64 ans, a annoncé jeudi à Louvain-la-Neuve qu’il mettrait fin à ses fonctions de coach des BelgianTornados après les Jeux Olympiques de Paris.

«Après 17 ans au top niveau, on sera sans doute à plus de 30 finales, on est à 14 médailles, j’espère qu’on en aura encore quelques-unes», a expliqué Jacques Borlée. «Je pense qu’à un moment donné, il faut passer le témoin. Croyez-moi, à chaque fois faire des finales, il y a une pression qui est énorme. J’ai eu plus de vingt athlètes, il faut continuer à garder la cohésion et la motivation. Ce sont des adversaires, ils sont là au milieu d’une famille. En plus de cela, il y a des flamands, il y a des francophones et il y a tout le monde qui veut insister sur qui il faut mettre et comment. J’ai toujours réussi à faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction».