Dans les camps de réfugiés: «Ici, on est en sécurité, on se construit une vie»

Sous une grande tente blanche, Marie, 9 ans, se tortille en souriant dans les bras de son papa. Le 30 mars dernier, Bahati et son épouse, Consolate, ont, en pleine nuit, embarqué leurs quatre enfants et fui le Nord Kivu congolais en direction de la frontière ougandaise. « Notre village était attaqué par des rebelles : il y avait des tirs, des voisins ont été tués. On a tout laissé derrière nous », raconte ce modeste paysan. « Arrivés épuisés au poste frontière de Bunagana, on a été mis dans des bus vers le centre de transit. On y a été nourris, soignés, et on est arrivés ici, à Nyakabande. »