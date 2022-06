Malgré sa mauvaise saison, le Standard a déjà dépassé la barre des 15.000 abonnés pour la saison prochaine

La saison 2021-2022 a beau avoir été cauchemardesque, avec trois victoires seulement signées à Sclessin (et toutes sur le score de 1-0, face à Ostende, Eupen et le Beerschot) et une quatorzième place finale qui lui avait valu de se battre longtemps pour éviter la place de barragiste, le Standard reste le Standard. Ainsi, ce sont déjà un peu plus de 15.000 abonnements qui ont été renouvelés à Sclessin, durant la période de priorité accordée, jusqu’à samedi dernier, à ceux qui étaient abonnés la saison dernière.

C’est un chiffre très important dès l’instant où la stratégie de 777 Partners, pour le court terme en tout cas, ne semble pas claire à tout le monde et que le mercato estival n’a pas encore démarré, aucune nouvelle tête n’ayant à ce jour rejoint l’effectif dirigé par Ronny Deila. La campagne d’abonnement n’est pas terminée pour autant.