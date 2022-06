Changement de programme pour Anderlecht: les Mauves accueilleront finalement Roda ce samedi à Neerpede

Alors qu’il devait initialement se rendre dans les installations de Roda JC pour son deuxième match de la préparation estivale, Anderlecht recevra finalement son adversaire néerlandais ce samedi après-midi dans son centre d’entraînement (14h). Mercredi, Roda avait indiqué que les autorités locales avaient refusé l’organisation du match amical entre les deux clubs pour des raisons de sécurité. Anderlecht et Roda ont pu trouver une solution avec une rencontre dans le centre de formation bruxellois.

Quelques jours plus tard, Anderlecht prendra bel et bien la direction des Pays-Bas. Le RSCA a officialisé son stage estival à Horst du 6 au 12 juillet. Les Mauves joueront deux matchs contre les Danois de Nordsjaelland le samedi 9 juillet (14 et 16h) et un autre contre Helmond Sport le 12 juillet (11h). Ensuite, retour en Belgique pour le dernier test avant le début du championnat : la venue de Lyon au Lotto Park le samedi 16 juillet (20h). Le dimanche 24 juillet, place à la première joute de championnat contre Ostende.