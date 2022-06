Faute de trains, Flixbus occupe la liaison Bruxelles-Paris

Flixbus proposera 30 liaisons quotidiennes entre Bruxelles et Paris suite à l’annonce de la fermeture de Izy, la filiale low-cost des Thalys.

Dès le 1er juillet, Flixbus multiplie le nombre de trajets en bus effectués entre Bruxelles et Paris. Cette décision fait suite à l’annonce de la fermeture, à partir de ce 10 juillet, de Izy, la filiale en version low-cost des Thalys qui reliait les deux capitales un peu moins vite (2h30 contre 1h22 pour les Thalys) en empruntant la voie ferrée classique entre Paris et Arras. Pour Flixbus, devenu leader européen des transports en autocar (3 millions de passagers en Belgique en 2019), il y a donc une place non pas à prendre mais à renforcer.