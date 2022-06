France: l’Insoumis Coquerel rafle la commission des Finances à l’Assemblée nationale

Candidat commun de la coalition de gauche Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), Coquerel s’est imposé au troisième tour avec 21 voix contre onze pour le candidat d’extrême droite Jean-Philippe Tanguy et neuf pour celle des Républicains Véronique Louwagie. Les députés de la majorité se sont abstenus.

La crainte enflait du côté de l’Hexagone. Allait-on confier les cordons de la bourse de l’Assemblée nationale à un élu d’extrême droite ? La mise revient à la gauche, plus précisément aux Insoumis. Le député Eric Coquerel a été élu jeudi à la présidence de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, un poste stratégique dévolu à l’opposition et qu’espérait le RN.

Coquerel, accusé par l’opposition (RN, LREM et LR) de vouloir se servir de ses prérogatives à des fins politiques, s’est défendu et a promis des débats sur le « fond » et s’est réjoui que « l’Assemblée nationale redevienne un peu plus le centre de gravité politique de ce pays ».