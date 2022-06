Naissance: une limitation des visites dans les maternités soulage les mamans

Durant la pandémie, les règles en vigueur concernant les visites dans les maternités étaient strictes. Pas de visiteur, puis un seul, ensuite deux… Résultat ? Beaucoup de bénéfices pour les mamans et les bébés. Un constat qui encourage certains hôpitaux à prolonger l’expérience.

Mon petit garçon, Sasha, est né il y a un petit peu plus d’un mois », Souad a accouché le 19 mai dernier à l’hôpital Épicura à Hornu. Après avoir donné naissance à ses deux premiers enfants, elle n’a pas hésité une seule seconde : en plus de son mari, elle n’accepte que les grands-mères à l’hôpital. « Pour mes accouchements précédents, il y a eu une avalanche de personnes qui sont venues et c’était terriblement épuisant. Ici, pour dernier bébé, j’ai été extrêmement contente que les visites soient réduites ». Un besoin de tranquillité que les hôpitaux comprennent parfaitement.