Leader Price émet un rappel de produit

Leader Price demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté pour remboursement.

Leader Price retire du marché et rappelle jeudi auprès des consommateurs la préparation pour pâte à pizza « Ma pâte à pizza facile » de la marque Casino en raison de la détection d’un taux anormalement élevé d’acariens. Ceux-ci sont sources d’allergies.

Le produit concerné est conditionné dans une boîte en carton, pèse 500 grammes et a pour date limite de consommation (DLC) le 26/08/2022. Les numéros de lots sont les suivants : 243 et 244. La préparation pour pâte à pizza a été vendue dans les magasins Leader Price de Couillet, Seraing, Herstal, Courcelles, Grâce-Hollogne, Binche, Hornu, Tihange et Fleurus.